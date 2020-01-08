بالفيديو.. بداية الرد الايراني المزلزل على جريمة اغتيال الشهيد سليماني

2020/01/08 | 02:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم مهاجمة قاعدة عين الأسد، التي تحتلها القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية، غربي البلاد بـعدة صواريخ باليستية....

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