ايران تقصف قاعدة عين الاسدة بصواريخ بالتسية بعملية حملت اسم (يا زهراء)

2020/01/08 | 03:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصادر أمنية وشهود عيان، اليوم الاربعاء، بأن قاعدة عين الاسد غربي العراق قد تعرضت إلى قصف صاروخي.

وأخبرت المصادر "الغد برس" أن رشقة من الصواريخ تقدر ما بين 6 الى تسعة صواريخ دكت القاعدة الكبيرة في محافظة الانبار والتي تتخذها القوات الامريكية مقراً لها.

واضافت، أنه الى لان لم يتضح اذا ما أسفر القصف عن وقوع ضحايا.

فيما اعلنت وسائل اعلام ايرانية، ان العملية التي حملت رمز (يا زهراء) قام بتنفيذها الحرس الثوري الايراني ضمن عملية الثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وبحسب وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني فأن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق، أطلقت من قواعد الحرس الثوري الإيراني في محافظتي كرمانشاه ولرستان في ايران .

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