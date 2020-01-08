استنفار أمني في البيت الأبيض

2020/01/08 | 03:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قام البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية المشددة بعد قتل الولايات المتحدة الأمريكية لقائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد.اجتمع كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتذكير بالمخاطر التي ستواجه الإدارة مع بداية العام الجديد.وبحسب مجلة Politico الأمريكية، فإنه بعد قتل سليماني شهد البيت الأبيض تشديدا للتدابير الأمنية، […]

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