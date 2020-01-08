سماع دوي انفجار في مدينة أربيل بكردستان العراق

2020/01/08 | 03:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل نقلت وكالة رويترز عن مصادر انباء عن سماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، ولم يعرف بعد سبب هذا الانفجار أو المكان المستهدف بالتحديد.

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