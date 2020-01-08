شاهد ..استهداف قاعدة عين الاسد الامريكية بصواريخ متطورة

2020/01/08 | 03:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار

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