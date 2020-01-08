2020/01/08 | 03:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأطلسي يتخذ اجراءات حماية موظفيه وكندا والمانيا ورومانيا تخفف قواتها واشنطن – مرسي ابو طوق مونتريال – برلين – بروكسل – الزمان اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن انسحاب القوات الأميركية من العراق سيكون “أسوأ ما قد يحدث“ لهذا البلد، مشددا على الخطر الذي تشكّله إيران. ومن البيت الأبيض أعلن ترامب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: انسحاب قواتنا سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق ولا نفرض عقوبات إذا عوملنا باحترام) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: انسحاب قواتنا سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق ولا نفرض عقوبات إذا عوملنا باحترام) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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