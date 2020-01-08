ترامب‭: ‬انسحاب‭ ‬قواتنا‭ ‬سيكون‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬للعراق‭ ‬ولا‭ ‬نفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬إذا‭ ‬عوملنا‭ ‬باحترام

2020/01/08 | 03:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطلسي‭ ‬يتخذ‭ ‬اجراءات‭ ‬حماية‭ ‬موظفيه‭ ‬وكندا‭ ‬والمانيا‭ ‬ورومانيا‭ ‬تخفف‭ ‬قواتها‭ ‬ واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ مونتريال‭ – ‬برلين‭ – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬سيكون‭ ‬“أسوأ‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحدث“‭ ‬لهذا‭ ‬البلد،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬تشكّله‭ ‬إيران‭.‬ ومن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ […]

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