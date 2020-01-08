بوتين‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬بدمشق‭ ‬ملف‭ ‬ادلب‭ ‬وزيارته‭ ‬المزمعة‭ ‬لتركيا

2020/01/08 | 03:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬دمشق،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬وزار‭ ‬خلالها‭ ‬الجامع‭ ‬الاموي‭ ‬وكنائس‭ ‬تاريخية‭.‬ وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬توتر‭ ‬اقليمي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬الداعمة‭ ‬لدمشق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ […]

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