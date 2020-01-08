2020/01/08 | 03:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دمشق – بيروت – الزمان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء نظيره السوري بشار الأسد خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى دمشق، هي الأولى له وزار خلالها الجامع الاموي وكنائس تاريخية. وجاءت هذه الزيارة على وقع توتر اقليمي بين إيران الداعمة لدمشق والولايات المتحدة، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يبحث مع الأسد في المقر العسكري الروسي بدمشق ملف ادلب وزيارته المزمعة لتركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يبحث مع الأسد في المقر العسكري الروسي بدمشق ملف ادلب وزيارته المزمعة لتركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يبحث مع الأسد في المقر العسكري الروسي بدمشق ملف ادلب وزيارته المزمعة لتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).