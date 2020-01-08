2020/01/08 | 03:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران - الزمان شهد الحكم في ايران دفقة من الدعم السياسي الشعبي العفوي الذي وصل اليه عبر احداث غير متوقعة بعد شهرين من الاضطرابات السياسية والمعيشية في ايران ، إذ منذ نقل جثمانه إلى إيران الأحد، يستقطب نعش الجنرال قاسم سليماني الحشود أثناء تشييعه في تعبير واضح عن الشعبية التي كان يحظى بها في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع سليماني يوحد الإيرانيين ويوقع بينهم خمسين قتيلاً ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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