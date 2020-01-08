تشييع‭ ‬سليماني‭ ‬يوحد‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ويوقع‭ ‬بينهم‭ ‬خمسين‭ ‬قتيلاً‭ ‬

2020/01/08 | 03:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ شهد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬دفقة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬السياسي‭ ‬الشعبي‭ ‬العفوي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬عبر‭ ‬احداث‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬السياسية‭ ‬والمعيشية‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬منذ‭ ‬نقل‭ ‬جثمانه‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬الأحد،‭ ‬يستقطب‭ ‬نعش‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الحشود‭ ‬أثناء‭ ‬تشييعه‭ ‬في‭ ‬تعبير‭ ‬واضح‭ ‬عن‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬في‭ […]

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