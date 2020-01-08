إيران تعلن قصف قاعدة عين الأسد في الأنبار بصواريخ باليستية

2020/01/08 | 03:28 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت ايران، فجر الاربعاء (8 كانون الثاني2020) استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الا...





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