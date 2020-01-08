عاجل: ‏المونيتور الأمريكية كل القواعد الأمريكية في العراق تعرضت الى هجوم ايراني شامل وليست فقط قاعدة عين الأسد

2020/01/08 | 03:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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