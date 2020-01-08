الجيش الامريكي :طهران قصفت منشآتنا في الانبار واربيل

2020/01/08 | 03:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اصابت قاعدة جوية عسكرية امريكية فى محافظة الانبار العراقية اكثر من 12 صاروخا باليستيا من ايران اليوم بالتوقيت المحلى ، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع.وقالت الوزارة في بيان "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في الأسد واربيل ."وانه ليس من الواضح ما إذا كان هناك أي ضرر لقاعدة الأسد الجوية ، أو حيث يتم إيواء القوات الأمريكية ، أو ما إذا كان هناك أي خسائر.ووصف التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه عملية انتقامية لطهران بسبب مقتل اللواء قاسم سليماني ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.لم تؤكد NBC News التقرير.وذكر تقرير التلفزيون الحكومي أن اسم العملية كان "الشهيد سليماني".وقال إن قسم الفضاء الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على البرنامج الصاروخي للبلاد شن الهجوم.وقال البيت الأبيض في بيان إنه على علم بتقارير الهجمات على المنشآت الأمريكية في العراق.وقال ستيفاني جريشام السكرتير الصحفي للبيت الأبيض "لقد تم إطلاع الرئيس وهو يراقب الوضع عن كثب ويتشاور مع فريق الأمن القومي التابع له"

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