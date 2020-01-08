صور : مرقد القائد ابومهدي المهندس في النجف

2020/01/08 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مرقد القائد ابومهدي المهندس في النجف الاشرف و الذي سيوارى فيه .

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