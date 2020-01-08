أول صورة لزوج “نانسي عجرم” بعد إخلاء سبيله

2020/01/08 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول محبو الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، (الثلاثاء)، صورة لها مع زوجها فادي الهاشم بعد إطلاق سراحه اليوم بقرار من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية قد أفادت، في وقت سابق الثلاثاء، بأن «النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي […]

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