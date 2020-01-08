ايران تقصف قواعد عراقية تضم أميركيين وترامب يشاور فريقه الأمني وصافرات انذار في أربيل 

2020/01/08 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واشنطن -(العراق),-(أ ف ب) – الزمان – سقطت تسعة صواريخ على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، حيث يتمركز جنود أميركيون، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.وجرى قصف قواعد اخرى في التاجي والاقليم الكردي ايضا ، لكن البنتاغون قال ان اكثر من عشرة صواريخ سقطت […]

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