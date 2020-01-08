إيران تنشر فيديو يوثق لحظة إطلاق الصواريخ على قواعد في العراق 

2020/01/08 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وكالة أنباء فارس، ليل الثلاثاء الأربعاء، شريط فيديو قالت إنه يرصد لحظة إطلاق صورايخ باليستية على قواعد عسكرية في العراق، تضم قوات أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وأظهرت اللقطات الليلية إطلاق صورايخ، في حين قالت وكالة فارس إن الهجوم يأتي في إطار الرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وكان البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق، لقصف صاروخي و"يتابع من كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أميركية في العراق.



تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف من كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي.

وسقطت تسعة صواريخ على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، حيث يتمركز جنود أميركيون، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، في قصف تبنّته رسمياً طهران،

وكانت معلومات استخباراتية كشفت تحركات عسكرية إيرانية، حيث تم رصد نقل معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية، خلال الأيام القليلة الماضية.

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