بومبيو: سليماني لم يكن بالعراق بمهمة دبلوماسية

2020/01/08 | 03:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن التصريحات التي تقول أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان مهمة دبلوماسية في بغداد حين استهدفته غارة أميركية الجمعة الماضية، هي تصريحات غير صحيحة، مشددا أن قرار واشنطن باستهداف سليماني كان قرارا قانونيا، ومتماشيا مع الاستراتيجية الأميركية.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء “أعمال سليماني أدت […]

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