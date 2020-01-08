2020/01/08 | 03:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة عين الأسد المحتلة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة عين الأسد المحتلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).