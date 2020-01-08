2020/01/08 | 04:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر برميل النفط يقفز بأكثر من 3.5 بالمائة بعد الرد الصاروخي الإيراني

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