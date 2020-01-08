2020/01/08 | 04:33 - المصدر: الغد برس

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وسائل اعلام ايرانية: في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على ايران

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وسائل اعلام ايرانية: في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على ايران سيقوم حزب الله بقصف اسرائيل

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