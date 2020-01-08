2020/01/08 | 04:34 - المصدر: الغد برس

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سفير الاتحاد الاوروبي في العراق: العراق لا يستحق ان يكون ضحية حرو

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سفير الاتحاد الاوروبي في العراق: العراق لا يستحق ان يكون ضحية حروب الاخرين

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