المرشد الايراني يحضر الى غرفة العمليات وطهران تبلغ الامم المتحدة عدم رغبتها الدخول في حرب

2020/01/08 | 04:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان افادت وسائل إعلام إيرانية بحضور المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مقر العمليات الإيرانية لمتابعة قصف القواعد الأميركية في العراق فيما قال البنتاغون ان الاصابات البشرية جراء القصف الايراني طالت العراقيين فقط وافاد مصدر في الامنم المتحدة ان ايران ابلغت الامين العام للامم المتحدة انها ردت على اغتيال واشنطن للجنرال […]

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