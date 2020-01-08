إنهاء أطول خلاف بين أغنى عائلات السعودية

2020/01/08 | 05:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت وكالة “رويترز” إن “أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية، التي يغذيها خلاف يشق صف إحدى أكثر عائلاتها ثراء، قد تقترب من حل بعد أن وافقت محكمة على مطالبات بحوالي 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات”.وبحسب الوكالة “أفادت وثيقتان من محكمة سعودية فإن المحكمة وافقت على مطالبات […]

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