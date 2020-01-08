2020/01/08 | 05:03 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا اختارت إيران قاعدة عين الأسد للانتقام من أمريكا ردًا على مقتل سليمانى؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 05:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا اختارت إيران قاعدة عين الأسد للانتقام من أمريكا ردًا على مقتل سليمانى؟) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا اختارت إيران قاعدة عين الأسد للانتقام من أمريكا ردًا على مقتل سليمانى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).