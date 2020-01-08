2020/01/08 | 05:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة مجلس النواب الأميركي: أمريكا والعالم ليس بمقدورهم تحمل أعباء حرب أخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 05:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة مجلس النواب الأميركي: أمريكا والعالم ليس بمقدورهم تحمل أعباء حرب أخرى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة مجلس النواب الأميركي: أمريكا والعالم ليس بمقدورهم تحمل أعباء حرب أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).