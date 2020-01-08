تحليق كثيف للطيران العسكري في سماء العاصمة بغداد

2020/01/08 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت سماء العاصمة العراقية، فجر الأربعاء، تحليقا كثيفا للطيران العسكري بعيد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدة عسكرية عراقية تضم جنودا أميركيين، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وشنت طهران فجر الأربعاء هجوما صاروخيا بالستيا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار في غرب العراق.



وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت القاعدة، مشيرة إلى أن الهجوم أتى ردا على مقتل قاسم سليماني "عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-أرض".

وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الردّ" على هذه الضربة.

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