2020/01/08 | 05:34 - المصدر: الغد برس

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بدء مراسم دفن سليماني بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية ف

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بدء مراسم دفن سليماني بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

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