2020/01/08 | 05:34 - المصدر: الغد برس

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هيئة الطيران الفيدرالية تحظر رحلاتها في اجواء العراق وايران والخل

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هيئة الطيران الفيدرالية تحظر رحلاتها في اجواء العراق وايران والخليج

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