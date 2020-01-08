البرلمان الايراني يرفع موازنة فيلق القدس ويصنف البنتاغون منظمة إرهابية

2020/01/08 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوافق نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان) على مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، أمس الثلاثاء، ينص على “تعديل قانون الاجراء المضاد لأميركا، وذلك إثر اغتيال قائد قوات القدس للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني.وبذلك تم تعديل قانون الاجراء المضاد الذي تم اقراره من قبل البرلمان في 23 نيسان 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الاميركية في المنطقة “سنتكوم” على انها منظمة ارهابية، وذلك ردا على إدراج اميركا الحرس الثوري حينذاك على لائحة “الارهاب”.ووافق نواب البرلمان الايراني بالإجماع على تعديل نص قانون الاجراء المضاد عبر “إدراج جميع أعضاء وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة المركزية الاميركية” سنتكوم” والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون”.كما ألزم القانون الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

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