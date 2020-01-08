العراق يعزز الاتفاقات الدولية: «الاعمار» للصين و «السلاح» لروسيا

2020/01/08 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميلم تمض سوى ساعات على عزم العراق إخراج القوات الأجنبية من البلاد والابتعاد عن السياسة الأميركية المضرة ببغداد، حتى بدأت العودة إلى الاتفاقات مع دول بديلة يمتلك معها العراق علاقات طيبة بإمكانها مساعدته في مجالي الإعمار وتطوير البنى التحتية والتسليح.وقد أعلن إيغور كوروتشنكو، عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية، أنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية إس-400.وأكد كوروتشنكو أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي خلال غارة جوية على العراق يدل على أن بغداد بحاجة إلى تحسين نظام الدفاع الجوي.وقال كورتشنكو، في تصريح صحفي، ان «العراق شريك لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني، ويمكن لروسيا إرسال الوسائل اللازمة لضمان سيادة البلاد وحماية موثوقة للمجال الجوي، بما في ذلك توريد صواريخ إس-400 وغيرها من أجزاء نظام الدفاع الجوي، مثل «بوك-إم3» و»تور-إم2» وغيرها».وفي السنوات الأخيرة، زودت روسيا العراق بقاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ «سولنتبيك»، والمروحيات الهجومية مي-35 ومي-28 إن إيه وطائرات سو-25 ودبابات تي-90 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية بانتسير-إس1.يذكر أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف التقى في أيلول مع مستشار رئيس الوزراء في شؤون الأمن القومي فالح الفياض وناقش التعاون العسكري التقني والوضع في سوريا.في وقت لاحق، صرح السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي.بدوره، دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي إلى المضي بتنفيذ الاتفاقيات العراقية – الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين «من الآن» لتوفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق، مؤكدا تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالاتفاق «حيز التنفيذ « وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد.وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «استقبل السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له»، مؤكداً ان «تاو اكد بدوره استعداد بلاده وجهوزية الشركات الاستثمارية 100 % للمباشرة في ترجمة الاتفاقيات والاسراع بوضعها موضع التنفيذ، مع دعم الصين للجهود التي من شانها حفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه».وعن الاعتداء الامريكي والقرار النيابي بشأنه، أكد الكعبي بحسب البيان ان «القوات الامريكية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بخرقها سيادة العراق لأكثر من مرة كان آخرها استهداف قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد»، مشيرا الى ان «ترامب لا يرغب بإضفاء اجواء التهدئة في المنطقة ويسعى جاهدة لجرها الى الفوضى والخراب والازمات، وما فعله من تصعيد خطير جداً وخرق سافر واعتداء صارخ على سيادة البلد خير دليل على ذلك».واضاف ان «القرار النيابي الذي صوت عليه مجلس النواب والخاص بإجلاء القوات الاجنبية من العراق قرار مهم ومهني وقانوني وسيكون له تداعيات ايجابية كونه دافع عن سيادة البلاد وهذا حق تدركه يقينا كل الشعوب الحرة فضلا عن المجتمع الدولي ومجلس الامن»، مشددا على ان «ارادة وقوة الشعب العراقي لن يسمح بتواجد القوات المحتلة على اراضيه ضمن جدول زمني محدد وفوري».وتابع ان «العقوبات التي تلوح بها واشنطن غير قانونية كوننا لم نعتد على دولة ولم ندعم اية جماعات ارهابية متطرفة».

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