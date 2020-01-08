واشنطن تمنع تحليق الطيران المدني الأميركي فوق العراق وإيران والخليج وبحر عمان

2020/01/08 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة الطيران المدني الفدرالية الأميركية مساء الثلاثاء منع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عُمان.

وقالت الإدارة في بيان إنها "ستواصل مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب".

وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الرد" على هذه الضربة.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت القاعدة، مشيرة إلى أن الهجوم أتى ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني "عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-أرض".

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان: "في الأيام الأخيرة وردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة لحماية أفرادنا وشركائنا".

وأضاف أن "هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى نظرا لوجود مؤشرات تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".

وأكد هوفمان أن الولايات المتحدة ستتخذ "كل التدابير اللازمة لحماية الأفراد الأميركيين وشركائنا وحلفائنا في المنطقة والدفاع عنهم".

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