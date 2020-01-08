ترامب يدلي بأول تعليق رداً على هجمات إيران الصاروخية ضد القواعد الأميركية في العراق

2020/01/08 | 06:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر، الأربعاء 8-1-2020، بأول تعليق رداً على هجمات إيران الصاروخية ضد القواعد الأميركية في العراق.

وقال ترامب بتغريدة بحسابه على موقع تويتر "كل شيء على ما يرام، هناك صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف "تقييم الخسائر والأضرار التي حدثت حتى الان جيدة جدا ، لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم ، إلى حد بعيد وسأدلي ببيان صباح الغد".

قبلها قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني، بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق بعد هجوم أول أطلقت فيه عشرات الصواريخ.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، أن الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية الايرانية على القواعد الامريكية في العراق.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن منذ قليل، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

ونوه الحرس الثوري الإيراني بأن "أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا اكثر إيلاما وقساوة"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إن إيران شنت هجوما على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف البيان، أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في بيان، "نعمل على تقييم أولي للأضرار" مضيفا أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وقالت جريشام في بيان "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق.



تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن صواريخ أُطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية.



ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.

بغداد اليوم - متابعة

قالت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء 8-1-2020.،إن الحرس الثوري الإيراني، بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأ

اعلنت ايران، فجر الاربعاء (8 كانون الثاني2020) استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

وذكر بيان ايراني، اطلعت عليه

بغداد اليوم - اربيل

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان القنصلية الامريكية بمحافظة اربيل اطلقت صافرات الانذار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القنصلية الامريكية في مدينة عيكاوة بمحافظة اربيل اطلقت صافرات الانذار كإجراء روتيني تجريبي ولا يرتب

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