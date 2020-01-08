إيران تقصف قاعدة “عين الاسد” الأمريكية في الانبار

2020/01/08 | 06:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وكالة رويترز بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، حيث تتواجد قوات أميركية، إلى هجمات صاروخية، وذلك نقلا عن مسوؤل أميركي.وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية في تغريدة إن صواريخ باليستية إيرانية أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أميركية.وأعلنت طهران إطلاق 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد العراقية، […]

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