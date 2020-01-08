بعد الهجمات الإيرانية.. إسبر وبومبيو يجريات اتصالات مع قادة المنطقة

2020/01/08 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اتصل بقادة المنطقة في الخليج والشرق الأوسط، بعد شن طهران هجوما صاروخيا على قاعدتين على الأقل في العراق تضمان قوات أميركية.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس في بيان، إن الوزير مايك بومبيو اتصل برئيس حكومة إقليم كردستان لبحث الهجمات الصاروخية التي استهدفت القواعد الجوية العراقية بما فيها أربيل، واتفقا على إبقاء تواصل وثيق في ظل تطور الوضع.





من جهته قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في مقابلة مع شبكة فوكس الأميركية، إن الهجوم "عمل حربي" وأن لدى الرئيس دونالد ترامب السلطة للرد على هذا الهجوم.





وأضاف غراهام أن لديه ثقة كاملة بالرئيس وفريقه لحماية القوات الأميركية.

واعتبر غراهام أن ترامب أظهر ضبطا للنفس تجاه الاعتداءات الإيرانية، إلا أن الأمر تبدل بعد مقتل متعاقد أميركي في غارة استهدفت قاعدة ضمت قوات أميركية الأسبوع الماضي، وأكد أن الإدارة لا تريد تغيير النظام في إيران وإنما تغيير سلوكه.

وردت واشنطن على مقتل المتعاقد الأميركي بشن غارة جوية قتل فيها قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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