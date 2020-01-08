إيران تقصف(عين الأسد) بصواريخ بالستيه

2020/01/08 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق الى قصف بصواريخ بالستية واعلنت ايران أن القصف هو بداية عملية الثأر لمقتل قاسم سليماني على يد الامريكان، مؤكدة أن القصف طال الجناح الأمريكي في القاعدة.وتشير الأنباء إلى أن القصف أدى إلى تحطم طائرة امريكية،ولم يعرف بعد عدد الاصابات البشرية.على صعيد متصل ذكرت مصادر أمريكية […]

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