ظريف: نحن لا نسعى للحرب لكننا سندافع عن أنفسنا ضد اي عدوان

2020/01/08 | 06:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ‏اتخذت إيران وخلصت إلى تدابير متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين.نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب ، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان.

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