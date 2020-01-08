رداً على مقتل سليماني …إيران تقصف قاعدتين في العراق يستخدمهما جنود أميركيون

2020/01/08 | 06:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل رئيس “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد […]

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