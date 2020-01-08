مصدر: الصواريخ الايرانية تصيب اهدافها بدقة

2020/01/08 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع بان الصواريخ الايرانية التي استهدفت قواعد امريكية في العراق قد اصابت اهدافها بدقة....

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