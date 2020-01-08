2020/01/08 | 07:07 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسئلة الأبرز بعد مقتل "قاسم سليمانى".. لماذا اختار ترامب هذا التوقيت للتخلص من القائد العسكرى الإيرانى؟.. هل ينتهى دور "فليق القدس" بعد مقتل قائده؟.... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 07:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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