الفلبين تأمر بإجلاء مواطنيها فى العراق بعد الهجوم الإيرانى على أهداف أمريكية

2020/01/08 | 07:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، أن دولة الفلبين، أمر بإجلاء إلزامى لمواطنيها فى العراق بعد الهجوم الإيرانى على أهداف أمريكية.كان مسئوولون أمريكيون، أكدوا أن الخسائر جراء قصف الحرس الثورى […]

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