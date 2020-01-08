لماذ لا تُذكر ألمواقف الكونيّة؟

2020/01/08 | 07:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني كثيرون ممن ضحوا بأموالهم و بأنفسهم لأجل العدالة لا يُعرف عنهم الكثير, حيث هُضم حقّهم ولم يظهر من حقيقتهم سوى القليل و للقليل و بعد شهادتهم, […]

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