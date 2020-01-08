فيديو : دفن سليماني بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية بالعراق

2020/01/08 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، دفن جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل، الجمعة الماضية، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.وأجل دفن سليماني، بعد مقتل 50 شخصاً إثر تدافع المشيعين، في مسقط رأسه بمدينة كرمان، جنوب شرق إيران.وقصف الحرس الثوري الإيراني، بالصواريخ، قاعدتي عين […]

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