سقوط طائرة تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران

2020/01/08 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سقوط طائرة ركاب أوكرانية تقل 180 راكبا بالقرب من مطار “الخوميني” الدولي في طهران، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.يتبع……

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