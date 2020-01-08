2020/01/08 | 07:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “كل شيء على ما يرام” عقب هجوم انتقامي إيراني بالصواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق .وكتب ترامب على تويتر: “كل شيء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: “كل شيء على ما يرام” بعد الهجوم الإيراني) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: “كل شيء على ما يرام” بعد الهجوم الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).