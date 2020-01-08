تعرف على قاعدة عين الأسد العسكرية!

2020/01/08 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قاعدة عين الأسد"، هي اكبر قاعدة عسكرية للقوات الامريكية في العراق وهو إسم يفرض نفسه عند الحديث عن المعارك الدائرة على أرض بلاد ما بين النهرين.فما ه...

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