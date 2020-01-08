ظريف: اتخذنا إجراءات متكافئة دفاعاً عن النفس ولا نسعى للتصعيد

2020/01/08 | 07:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ الضربة الصاروخية التي شنّتها بلاده فجر الأربعاء ضد القوات الأميركية في العراق هي إجراء انتقامي “متكافئ” مع اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني […]

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