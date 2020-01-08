ظريف: إيران انتهت من الرد على اغتيال سليماني

2020/01/08 | 07:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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