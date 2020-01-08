عقب الهجوم الصاروخي سقوط طائرة في طهران

2020/01/08 | 07:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم، أن طائرة من نوع بوينغ 737، تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، سقطت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران، وعلى متنها 180 مسافرا.ويأتي هذا الحادث بالموازاة مع التوتر السائد في المنطقة إثر إطلاق طهران فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أميركية.وبينما لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن خللا فنيا وراء الحادثة وأنها سقطت بعد الإقلاع مباشرة.

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