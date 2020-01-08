إصابة 7 متظاهرين في ساحة “الحبوبي” برصاص مسلحين

2020/01/08 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /متابعات/ أصيب 7 متظاهرين على الأقل، مساء الثلاثاء، بعد إطلاق مسلحين تتبع لـ”الحشد الشعبي”، النار تجاه محتجين وإشعال النار في خيامهم، جنوبي العراق.وقال ثلاثة شهود عيان من المتظاهرين إن مسلحين من فصائل ضمن الحشد الشعبي اقتحموا ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حيث يعتصم المئات من المتظاهرين المناوئين للحكومة.وذكر […]

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