ما هي قاعدة الحرير التي استهدفت صباح اليوم

2020/01/08 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما اثار تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، تساؤلات ملحة حول الغايات والأبعاد السياسية والعسكرية التي ترسمها واشنطن في البلد الذي انسحبت ...

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