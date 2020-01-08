2020/01/08 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى الإعلام بشأن القصف الايراني على قاعدة عين الاسد بالانبار و قال ظريف في تصريح صحفي بعد الانتهاء من الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد “انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد”.يذكر أن إيران كانت قد استهدفت فجر اليوم قاعدة عين الاسد بصواريخ من نوع “فاتح 313 ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: انهينا من الرد ولا نريد التصعيد اكثر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: انهينا من الرد ولا نريد التصعيد اكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).